07 Eylül 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Prof. Dr. Rifat Atun’un, Gazimağusa’dan Harvard’ın zirvesine uzanan büyük başarısı Harvard’ta tarihi bir ilkle taçlandı..

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Rifat Atun, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’da tarihi bir başarıya imza attı..

Gazimağusa doğumlu Rifat Atun, 1636 yılında kurulan ve 390 yıllık geçmişe sahip Harvard Üniversitesi tarihinde ‘Dekanlık’ görevine getirilen ilk Türk oldu..

..Küresel sağlık sistemleri alanında dünyanın önde gelen akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Rifat Atun, dünyanın en önemli halk sağlığı Okulu’nda dekanlık görevine başladı..

..Atun’un başarısını ve Kıbrıs’tan Harvard’a uzanan yaşam öyküsünü haftalık Oksijen gazetesi, Baran Can Sayın imzalı geniş bir röportajla okuyucularına taşıdı..

..Oksijen’e verdiği röportajda yaşam öyküsünü anlatan sayın Rifat Atun, Gazimağusa’da Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirterek, ailesinin köklerinin 19. Yüzyılda Kıbrıs’a gelen Kayseri ve Selanik kökenli büyüklerine uzandığını söyledi..

..Prof. Dr. Rifat Atun’un babası Dr. Ali Atun, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1960-1963 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi ve Mağusa bölgesinin sağlık sorumlusu olarak görev yaptı..

..Atun, henüz bir yaşındayken Aralık 1963’te başlayan toplumlararası çatışmalar nedeniyle yaklaşık 25 bin Kıbrıslı Türk gibi ailesinin de evini kaybettiğini ve Mağusa Suriçi’ne sığınmak zorunda kaldığını anlattı..

..Çocukluğunun Kıbrıs’ın çatışma ve bölünmeyle karşı karşıya bulunduğu yıllarda geçtiğini anlatan Atun, 1963-1974 yılları arasında Mağusa surlarında koşarken “Özgür Olmanın Hayalini Kurduğunu” ifade etti..

.. Babasının Kıbrıs Türk toplumuna hizmet edecek bir devlet hastanesi ve kamusal sağlık ağı oluşturma çalışmalarına çocukluk yıllarında tanıklık ettiğini belirten Atun, babasının daha sonra milletvekilliği yaptığını ve ülkenin ilk Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olduğunu kaydetti..

..Atun, 14 yaşında kendi isteğiyle Kıbrıs’tan ayrılarak İngiltere’de yatılı okula gitti. İngilizce öğrenirken bir yandan da Tıp Eğitimi için hazırlanan sayın Atun, Londra Üniversitesi’nde Commonwealth bursuyla öğrenim gördü..

..Prof. Dr. Rifat Atun’un Oksijen’e verdiği röportajda kimliğine ilişkin sözleri de dikkat çekti. Atun kendisini şöyle tanımladı:

“Kıbrıs’ta doğdum, Türk’üm. Coğrafi ve tarihi açıdan Kıbrıslı Türküm”..

İngiltere’de eğitim gördüğünü, daha sonra İngiliz vatandaşı olduğunu, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayıp çalıştığını ve bugün ABD’de Harvard’ta bulunduğunu anlatan sayın Rifat Atun, çok katmanlı bir kimliğe sahip olduğunu ifade etti..

..Harvard’daki yeni görevinin Kıbrıs Türk toplumu açısından taşıdığı anlama da değinen Atun, Harward’ta çok seçkin Türk akademisyenlerin bulunduğunu ancak, bildiği kadarıyla kendisinden önce Türk bir Dekan olmadığını söyledi..

..Atun, başarısının Kıbrıslı Türk gençler açısından taşıdığı önemi ise şu sözlerle ifade etti: “Kıbrıs’tan gelen bir Türk’ün Harwad’ta üst düzey bir liderlik görevinde bulunması, bizim gibi toplumlara mensup gençlerin azmini perçinlediğinden önemli” ..

..Prof. Dr. Atun, Oksijen röportajında Türkiye’nin sağlık sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu..

..Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir başarı sağladığını belirten Atun, bundan sonraki dönemde sistemin genişletilmesinden çok kalite, performans, teknoloji, nitelikli iş gücü ve finansal sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini kaydetti..

..Türkiye’nin hastane merkezli sağlık sistemini büyütmek yerine geleceğin yapay zeka destekli sağlık sisteminde öncülük yapması gerektiğini savunan Atun, diyabet, kalp-damar hastalıkları , kanser, kronik solunum yolu hastalıkları, ruh sağlığı sorunları ve obezite gibi kronik hastalıkların geleneksel hastane merkezli modellerle sürdürülebilir biçimde yönetilemeyeceğine dikkat çekti..

..1913 yılında MIT ve Harvard ortaklığıyla kurulan Harvard T.H Chan Halk Sağlığı Okulu, bugün yaklaşık 1300 öğrencisi, 480 öğretim üyesi ve 25’ten fazla araştırma merkeziyle dünyanın önde gelen halk sağlığı kurumları arasında yer alıyor..

.. Gazimağusa’da başlayan çocukluk yıllarında Kıbrıs’ın en zor dönemlerine tanıklık eden Rifat Atun’un eğitim için 14 yaşında adadan ayrılmasıyla devam eden yaşam yolculuğu, bugün dünyanın en saygın akademik kurumlarından Harvard’da tarihi bir ilkle taçlandı..

Sonuç olarak; Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Rifat Atun’u yürekten kutluyorum ve de saygı ile selamlıyorum..