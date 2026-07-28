23.07.2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; yeni bir 5+1 toplantısının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Crans-Montana’dan bugüne geçen dönemde iki halk arasındaki güvenin artmadığını, aksine bazı bazı gelişmeler nedeniyle mevcut güvenin de aşındığını ifade etti..

..Erhürman, Rum liderliğinin çeşitli ülkelerle güvenlik, enerji ve deniz yetki alanları konusunda yaptığı anlaşmalarda Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye dışında bırakmaya çalıştığını savundu..

Guterres’in programının kapsamlı olduğuna işaret eden Erhürman, Genel Sekreter’in kendisi ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini, ortak yemeğin ardından güçlü görüşme yapılmasının da planlandığını aktardı. Erhürman, “Genel Sekreter bu konuya uzunca bir süre ayırıyor..

..Güçlü ve geniş bir ekiple geliyor. Güneyde ve Kuzeyde görüşmeler yapacak. Bu da görev süresinin son gününe kadar Kıbrıs meselesine verdiği önemi gösteriyor. Biz de çözüm isteyen bir taraf olarak bunu önemsiyoruz” ifadelerini kullandı..

..Ziyaretten, Güven Yaratıcı önlemler konusunda somut sonuçlar çıkmasını arzuladıklarını belirten Erhürman, dört maddelik metodoloji konusunda da ortak bir nokta bulunup bulunmayacağının değerlendirebileceğini söyledi..

..Yeni bir 5+1 toplantısının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Erhürman, böyle bir toplantıya ön koşulla yaklaşmadıklarını, ancak toplantının anlamlı sonuçlar üretebilecek bir zemine sahip olması gerektiğini vurguladı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları ifade kaydetti: “Biz 5+1 oldun diye 5+1 istemiyoruz. Eğer 5+1 olacaksa önceden en azından belli konularda bir uzlaşının açıklanabileceğini bilmeliyiz.. Sayın Hristodulidis’in yaptığı gibi Genel Sekreter gelmeden kırmızı çizgiler çizmeyi tercih etmem. Bunun doğru bir diplomasi olduğunu da düşünmem. Ortamın ne doğuracağına bakacağız”..

..Ada’daki temel muhatapların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikleri olduğunu vurgulayan Erhürman garantör ülkelerin de kendilerini ilgilendiren konularda sürece dahil olabileceğini söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1 formatının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının doğrudan diyaloğunu ikinci plana iterek Türkiye ile Rum Yönetimin karşı karşıya getirildiği bir zemine dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, Rum liderin böyle bir yaklaşım içinde olduğunu anlattı..

Adadaki muhataplar bellidir; Kıbrıs Türk liderliği ve Kıbrıs Rum liderliği” diyen Erhürman, iki tarafın Lefkoşa’da birçok sorunu birlikte çözebileceğini garantörleri ilgilendiren konular bulunması halinde 5+1’in anlam kazanacağını kaydetti..

..Kıbrıs Türk tarafının üç aşamalı bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Erhürman, ilk aşamada güven yaratıcı önlemlerin, ikinci aşamada müzakere metodolojisinin ardından kapsamlı çözüm müzakerelerinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi..

..Crans Montana’dan bugüne geçen dönemde iki halk arasındaki güvenin artmadığını, aksine bazı gelişmeler nedeniyle mevcut güvenin de aşındığını ifade eden Erhürman, Rum liderliğinin çeşitli ülkelerle güvenlik, enerji ve deniz yetki alanları konusunda yaptığı anlaşmalarda Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’yi de dışarıda bırakmaya çalıştığını savundu..

..Erhürman , “Önce kendi haklarımıza Lefkoşa’da, birlikte oturabileceğimizi ve iki halkın da günlük yaşamını kolaylaştırabilecek adımlar atabildiğimizi gösterelim. Bunlar 10 yıl görüşülmesi gereken konular değil, niyet varsa iki toplantıda sonuçlandırılabilecek meselelerdir” dedi..

..Yeni geçiş kapılarının açılması, spor alanında ortak adımlar atılması ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarının çözülmesi gibi konuların güven yaratıcı önlemler kapsamında değerlendirilebileceğini söyleyen Tufan Erhürman, bunların iki halkın birbirine daha fazla güvenmesini sağlayacağını kaydetti..

..Metehan Sınır Kapısı’nda geçmişe oranla nispi bir rahatlama sağlandığını ifade eden Erhürman, bunun birçok insanın günlük hayatına olumlu yansıdığını söyledi..

..Bostancı Sınır Kapısı’nda seyrüsefer belgesi çıkarılabilmesini ve hellim konusunda uzun süredir beklenen hellimin tescil süreci noktasındaki Bureau Veritas’ın başlamasını da önemli adımlar olarak değerlendiren Erhürman, bunların önemini küçümsemediğini ancak abartmadığını dile getirdi..

..Yeni kapıların açılmasının diğer güven yaratıcı önlemlerden daha güçlü bir sembolik anlam taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman Haspolat ve Kiracıköy gibi önerilerin yalnızca Kıbrıs Türk halkına değil , Kıbrıslı Rumlara da kolaylık sağlayacağını anlattı..

..Guterres’in ziyaretinin Lefkoşa’da güven yaratıcı önlemler konusunda adım atılması veya daha sonraki adımlar için bir zemin oluşturması halinde ziyaretin anlamlı olacağını vurgulayan Erhürman, dört maddelik metodolojide ilerleme sağlanması durumunda ise ziyaretin öneminin daha da artacağını kaydetti..

..Bir BM Genel Sekreteri’nin 16 yıl sonra geniş bir heyetle Kıbrıs’a gelecek olmasının başlı başına önemli olduğunu dile getiren Erhürman, Guterres’in iki tam gününü Kıbrıs’a ayırmasının hafife alınamayacağını söyledi..

..Erhürman, bununla birlikte ziyaretin sonuçlarını önceden ilan etmenin de doğru olmayacağını belirterek, “Sayın Genel Sekreter’in kendi düşünceleri vardır. Bu düşünceler iki gün içinde hayata geçirilebilecek mi, bunu şimdiden söylemek mümkün değildir” dedi. DEVAM EDECEK