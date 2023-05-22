Turizimde Yüzler Gülüyor

Turizmde nisan ve ilk dört aylık veriler, Kovid-19 salgını öncesine yaklaştı. Yılın ilk dört ayında hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı toplam 465 bin 31 olurken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 51.7'lik artış gerçekleşti

Turizmde nisan ve ilk dört aylık veriler geçtiğimiz yıla göre iyi bir performans sergilerken, Kovid-19 salgını öncesine de yaklaştı.Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Turizm Planlama Dairesi, Nisan 2023 dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.Nisan verileri mart ayı ile benzerlik gösterirken, geçtiğimiz yılın aynı ayına (Nisan 2022) göre iyi bir performans sergiledi.Aylık ve dört aylık veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 2019 yılına göre ise hala bir miktar gerilerde...Mart 2020'de başlayan Kovid-19 salgını sonrası 13 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında ülkede konaklama tesisleri kapatılmıştı.2021in aynı döneminde de ülkeye girişlerde karantina zorunluluğu uygulanmıştı. GELEN YOLCU SAYISINisan ayında gelen yolcu sayısı 126 bin 945 oldu. Mart ayında bu veri 126 bin 935 yolcu olarak istatistiklere yansımıştı. Bir aydaki artış sadece 10 yolcu oldu. Verilere göre, yılın ilk dört ayında hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı toplam 465 bin 31 olurken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 51.7'lik artış gerçekleşti. Ülkeye 2022'nin ilk dört ayında 306 bin 562 yolcu geldi. Salgın dönemi olan 2020 ve 2021'de bu veri sırasıyla 285 bin 140 ve 32 bin 936 çıkmıştı. Salgından önceki 2019 yılında ise dört aylık gelen yolcu toplamı 511 bin 513 olarak istatistiklere yansımıştı.KONAKLAMALARYılın ilk dört aylık periyodunda konaklamaların sayısı 295 bin 5 oldu. 2022'nin aynı döneminde 206 bin 356 konaklama gerçekleşmişti. 2020 yılında 182 bin 870, 2021'de 5 bin 95 olan konaklayan kişi sayısı, 2019'da 311 bin 412 olmuştu. 2019 yılında 10 bin 165 olan konaklayan KKTC vatandaşının sayısı, 2023'te 13 bin 548'e yükseldiDOLULUK2023’ün ilk dört aylık periyodunda turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı ise ortalama yüzde 30.1 olarak geçekleşti. Bu rakam 2022'nin aynı döneminde yüzde 23,1 çıkmıştı.Karantina zorunluluğunun olduğu 2021'deki dört aylık periyotta bu veri yüzde 4,45 olmuştu. Sektör, 13 Mart 2020'deki tesislerin kapatılma kararına kadar normal işleyişine devam ettiği için, 2020 verileri yüzde 26,33 ile 2022'nin üzerinde gerçekleşmişti. 2019'un aynı döneminde ise doluluk oranı yüzde 36.30 olarak istatistiklere yansımıştı.Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ülkede turizme yönelik bir planlama olmadığını söyleyerek, “Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili hiçbir bağı yoktur. KKTC turizmi KKTC’deki yatırımcıların yapmış olduğu proje çerçevesinde tek başına ilerleyen bir yapıdır” dediKıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, 2023 turizminin depremle başladığını belirterek, depremin ve seçim döneminin etkisiyle turizmde yavaşlama olduğunu, onun dışında gidişatın normal seyrettiğini kaydetti.Çağıner, turizm tanıtımlarının ülkeye hiçbir faydasının olmadığını ifade etti.Çağıner, depremin ülke turizmini zaten olumsuz etkilediğine işaret ederek, depremle birlikte Türkiye’de ekonomik krizin yaşandığını, uçak bileti fiyatlarının arttığını, alım gücünün düştüğünü ve bunların Kuzey Kıbrıs’taki turizmi olumsuz etkilediğini vurguladı.Kuzey Kıbrıs’ın ana piyasası Türkiye olduğu için Türkiye’de olan her krizin ülke turizmini de etkilemekte olduğuna dikkat çeken Çağıner, ülkede Türkiyelilerin ağırlıklı bir turist grubu olduğunu anlattı.Çağıner, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinin de alım gücünün düşmesini olumsuz etkilediği üzerinde durarak, bu durumun da Kuzey Kıbrıs’a Türkiye’den gelecek olan turist sayısının azalmasına neden olduğunu söyledi.Özellikle uçak biletlerinin dolara endeksli olmasından dolayı alım gücü düşen insanların seyahat kapasitesinin azaldığını belirten Çağıner, bu yılki turizmin 2022 turizmi oranında olacağını, 2022’nin kötü geçmediğini kaydetti.Çağıner, ülkede turizme yönelik bir planlama olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:“Bu soruyu normalde Turizm Bakanı’na sormalısınız ama ona sorarsanız ‘Çok iyi bir sezon’ diyecek. Ama şöyle bir şey var ki; Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili hiçbir bağı yoktur. KKTC turizmi KKTC’deki yatırımcıların yapmış olduğu proje çerçevesinde münferiden (tek başına) ilerleyen bir yapıdır.”Koordine edilmiş ve tek bir elden yürütülen bir turizm politikasının olmadığını ifade eden Çağıner, bu nedenle turizm faaliyetlerinin tesislerin ve acentelerin tek başına yaptığı pazarlama girişimlerinin sonucu olduğunu söyledi.Çağıner, planlama olmadığı için “Bu sene şöyle bir beklentimiz var” diyebilecek bir yapının olmadığına işaret ederek, bu nedenle sadece öngörüde bulunabildiklerini söyledi.Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, turizmde istenilen planlamanın olmadığına dikkat çektiKıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, pandemiden önceki turizmin arzulandığını belirterek pandemiden önce gelişen bir turizm şekli olduğunu anımsattı.Tolun, “Turizmi 12 aya yayalım, değişik turizm şekilleri yapalım. Yürüyüş, dalış, gastronomi grupları, seminer, kongre, panayır grupları getirelim. Turistleri nasıl daha uzun süre ülkede tutabiliriz, bunun çalışması içerisindeydik. Değişik ülkelerden daha fazla turist getirmeyi hayal eder ve bunun çalışmasını yapardık. Bunlarla sürdürülebilir bir turizm şeklini geliştirmeye çalışırdık. Ama pandemiyle birlikte tüm bunlar darmadağın oldu” dedi.Tolun, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın hizmete girmesiyle uçak bileti fiyatlarının yüzde 20 azaldığını dile getirerek ancak bunun yeterli olmadığını, 10 bin TL’lik bilet fiyatı 8 bin TL’ye düştüğünde 8 bin TL’nin yine fahiş fiyat olduğunu vurguladı. Türkiye’deki deprem felaketinin ve seçimlerin de Kuzey Kıbrıs’taki turizmi olumsuz etkilediğine işaret eden Tolun, tanıtımların da yok denecek düzeyde olduğunu, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs için tanıtım yaptığını ama bunun ne şekilde olduğunun bilinmediğini anlattı.Tolun, turizmde istenilen planlamanın olmadığına dikkat çekerek, 2023 turizminde 2022’ye göre turist sayısında artış olacağını ancak bunun topluma yayılan, ülkede uzun süre kalan, değişik ülkeden gelen turistlerden oluşmayacağını öngördü.2019’daki turizm dönemine bu yıl da varılamayacağı üzerinde duran Tolun, gelecek olan turistlerin de gazinoların kendi çabaları ve tanıtımlarıyla geleceğini ve çarşıya “istenilen düzeyde” faydasının bulunmayacağını belirtti.Tolun, Girne Limanı, Selimiye Camii gibi tarihi yerlerin turizmi olumsuz etkilemekte olduğunu kaydederek, bunun turist gruplarını azalttığını dile getirdi.