Salamis Hotel'den duyarlı hareket

Gazimağusa bölgesinin en büyük hotellerinden olan Salamis Bay Conti Resort Hotel, son günlerde atan Covid-19 vakaları nedeniyle tüm konuklarını düşünerek duyarlı bir hareket yaptı.

Salamis Bay Conti Resort Hotel, tatil amaçlı konaklayacak misafirlerinden negatif PCR testi isteme kararı alarak duyurdu.

Salamis Bay Conti Resort Hotel'den yapılan duyuru şöyle:

"Günümüz koşullarında tatil sürecinizi daha da güzel hale getirebilirsiniz. Sağlıklı bir ortamda değerlendirmeniz ve sosyal sorumluluk bilincine önem verir (0-72 saat önce) Antijen veya PCR testinizi yaptırır ve otelimize check-in yaptığınızda teslim etmenizi rica ederiz. (0-14 yıl muaf)"