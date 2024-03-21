KKTC, Rusya'da tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "MITT Moscow" turizm fuarında temsil ediliyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 19 - 21 Mart 2024 tarihleri arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "MITT Moscow" turizm fuarında temsil ediliyor.Söz konusu fuarda Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında KITSAB, KITOB ve KITREB temsilcileri standımızda görev yapıyor.Stantta ülkemizi tanıtıcı Rusça çeşitli broşürlerin dağıtımı yanı sıra, Kıbrıs Türk kültürüne özgü lezzetler de ikramı ediliyor.Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) de, Moskova’da bu yıl 29’uncusu düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (MITT) katıldı.Rusya turizm endüstrisinin en büyük ve en önemli ticari fuarı kabul edilen MITT'te KKTC’nin de tanıtılacağı belirtildi.KITSAB'ın fuarda Kuzey Kıbrıs standında yerini aldığı ifade edilen açıklamada, KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, turizmde tanıtımın önemine dikkat çekerek, KKTC’nin dünyanın önde gelen turizm fuarlarında yer almasının önemine değindi.KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın organizasyonunda Moskova’daki fuarda boy gösterdiklerini ifade eden Akançay, son dönemde Rusların KKTC ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, bunu turizm potansiyelinde de kullanmak istediklerine dikkat çekti.Akançay, Moskova’daki seyahat acenteleri ile yeni iş birlikleri için çalışmalar yapacaklarını belirtti.