Kış turizmi operasyonuna Norveç te ekleniyor

KKTC’de turizmin 12 aya yayılmasını hedefleyen proje kapsamında hayata geçirilen kış turizmi kapsamında geçtiğimiz hafta Almanya’nın dört şehrinin başlayan charter seferlere 8 Ekim’de İskandinav ülkesi Norveç de ekleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleriyle uygulamaya konulan “Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu” (NTL) programı dâhilindeki turist kafileleri KKTC’ye gelmeye devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC’de turizmin 12 aya yayılmasını hedefleyen proje kapsamında hayata geçirilen kış turizmi kapsamında geçtiğimiz hafta Almanya’nın dört şehrinin başlayan charter seferlere 8 Ekim’de İskandinav ülkesi Norveç de ekleniyor.

Northern Travel’den verilen bilgiye göre, 8 Ekim’de başlayacak Norveç seferleri 15 ve 22 Ekim olmak üzere planlanarak, seferlere daha sonra da devam edilecek.

YALKI

Northern Travel (NTL) yetkililerinden Doğan Yalkı, kış turizmi kapsamında Avrupa’dan başlattıkları charter ve tarifeli seferlere ilginin fazla olduğunu söyledi.

Yalkı, 2021 ve 2022’de KKTC’ye 35 bin yolcu getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Almanya’dan start verdikleri seferlerin devam ettiğini ve Almanya’nın dört şehrinden KKTC’ye seferlerin sürdüğünü kaydeden Yalkı, bugüne kadar 2 uçak geldiğini ve birinde 155 diğerinde ise 149 yolcu ile Ercan Havalimanı’na iniş yaptığını belirtti. Yalkı şöyle devam etti:

“2021 yılının sonuna kadar KKTC’ye Avrupa’dan 6 bin yolcu getirmeyi planlıyoruz. Seferle, Avrupa ülkelerinden artarak devam edecektir. Ercan Havalimanı’ndaki girişlerde turistlerin girişlerinde tek işlem ile geçişleri sağlanırsa çok daha iyi olacaktır.”

8 EKİM’DE NORVEÇ BAŞLIYOR

Doğan Yalkı, 8 Ekim’den itibaren Norveç’ten seferlerin başlayacağını belirterek, Norveç’ten 15 ve 22 Ekim’de de olmak üzere üç seferin planlandığını, daha sonra da sefelererin devam edeceğini belirtti.

ÖZÇELİK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de, Ercan Havalimanı işletmecisi olarak turistlerin ülkeye geliş ve gidişlerinde her türlü kolaylığı sağladıklarını anlatttı. Özçelik, “COVID-19’un başladığı günden itibaren havalimanımızda yolcularımız için tüm hijyen kurallarını yerine getiriyoruz. Yolcu girişlerinde vücut ısısı ölçümü yanında havalimanı sürekli dezenfekte ediliyor. Ayrıca, bir çok bölgede el dezenfekte istasyonları da yer alıyor. Yolcularımızın sağlığı önceliğimizdir” dedi.