banner583
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
13 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
54 0
 
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
296 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
banner661

Kış Turizmi kapsamında ilk turist kafilesi KKTC'ye geldi

banner476

Kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesi dün KKTC’ye geldi.

banner666
Kış Turizmi kapsamında ilk turist kafilesi KKTC'ye geldi
 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 155 kişiden oluşan ilk kafilenin gelişiyle Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC’de turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiği kış turizmi programı başlamış oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, gelen turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulunca belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye girişlerinde uygulanan prosedürü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.