İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: Ercan Havalimanı Kıbrıs'ın en büyük havalimanı. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak havalimanının artık hayal olmadığını, gerçekleştiğini söylemek istiyorum"

İstanbul Turizm Fuarı, Türkiye ve dünyadan turizm profesyonellerinin katılımıyla kapılarını açtı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye ziyaretçilerin gelmesi ve turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte katma değer üretmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı'nın KKTC'ye kazandırıldığını belirten Ataoğlu, "Ercan Havalimanı Kıbrıs'ın en büyük havalimanı. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak havalimanının artık hayal olmadığını, gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un sefer sayılarının artırılmasına yönelik girişim sonrası THY'nin sefer sayılarının artırılması müjdesini vermesi bizi mutlu etmiştir. Turizme kayıtlı yatak sayıları dışında bir o kadar da fazla yatak sayısı olduğunu biliyoruz." dedi.

KKTC tanıtıcı filmlerinin çok farklı ülkelerde gösterilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Ataoğlu, Türkiye, Almanya, Rusya ve İngiltere'de KKTC reklamlarının tanıtılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta THY ve tüm sektör paydaşlarıyla 10 farklı ülkeden acenteleri ülkemize getirdik. Bu girişimin meyvelerini almaya başladık. 3 ay süreyle ülkemize gelecek acenteleri ağırlayacağız ve KKTC'nin tanıtılmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

- "İstanbul çok geniş bir turizm yelpazesine hizmet ediyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek de fuarın şehrin ekonomisine büyük katkılar sağlamasını temenni ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul sahip olduğu engin tarih mirası, kültürel zenginlikleri, eşsiz jeopolitik konumu, gastronomiden deniz turizmine, karavandan yatçılığa çok geniş bir turizm yelpazesine hizmet etmekte. 2001 yılında 9 milyon olan ziyaretçi sayımız geçtiğimiz sene 16 milyona ulaştı. Ülkemizi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'u ziyaret ediyor. İstanbul Turizm Fuarı da önümüzdeki yıllarda dünya turizm rotasını belirleyen, sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecektir. 2028 yılı için belirlenen 90 milyon turist ve 100 milyar dolarlık gelir hedeflerine katkı sağlayacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da fuara, henüz ilki düzenlenmesine rağmen geniş bir katılım olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "İstanbul dünyanın en büyük markalarından birisi. Ülkemizin de dünyadaki en büyük markası. Turizm yönüyle de marka şehir İstanbul'un güçlü bir motivasyon sağlayacağını hissediyorum. Farklı medeniyetlere başkentlik yapmış, binlerce yıllık tarihi ve bulunduğu lokasyon ile dünyanın her yönüyle ihtiyaç duyduğu bir şehirden bahsediyoruz. Burada üretilecek iyilikler, güzellikler ve başarılar bütün dünyayı pozitif etkileyecektir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin turizm gelirlerinin yarısından fazlası İstanbul'dan"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'nin turizm gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını İstanbul'un sağladığını ifade etti.

Turizmcilerden toplanan kaynakların İstanbul'un tanıtımı için kullanılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, "İstanbul birçok başka şehre farklılık gösteriyor. Tarihin, turizmin, kültürün aradığınız her şeyin olduğu bir şehir. İstanbul'un bu durumu göz önüne alınarak ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konvensiyonel turizm dışında kongre turizminin gelişmesi için de çaba içerisindeyiz. Kongre turizmi içerisinde ümit ediyorum ki ilk 10 şehir arasına girme imkanı buluruz." görüşlerini kaydetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, 2023'ün 7 ayında dünya genelinde uluslararası seyahat sayısının geçen yılın verilerine göre yüzde 47 artış göstererek 700 milyona ulaştığını söyledi.

Bağlıkaya, "Bu yükseliş trendi bize 2024 yılından itibaren dünya turizminde yeni rekorların kırılacağı bir döneme gireceğimizi gösteriyor. Turizmdeki ekonomik hacmin önümüzdeki 10 yıllık süreçte dünya ekonomisinin yüzde 11,6'ya ulaşacağı öngörülüyor. Bu gelirden Türkiye'nin alacağı payın artması biz turizmcilerin çalışması ve gayretiyle mümkün olacaktır. Tüm dünyayı karış karış gezen, turistlerin aklına Türkiye'yi düşüren bizleriz. Kimsenin bunu unutmamasını, arılar gibi çalışan seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin kovandaki balı yaptığını bilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.