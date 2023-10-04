Sütlüce, Hatik nenesine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale – Serdarlı BVelediyesi’ne bağlı köylerden olan Sütlüce’nin sevilen çınarlarından olan Hatik Özverenoğlu dün akşam vefat etti.

Özverenoğlu’nun cenazesi bugün Sütlüce Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Kabristanlığı’na defnedildi.

