Sütlüce, Hatik nenesine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale – Serdarlı BVelediyesi’ne bağlı köylerden olan Sütlüce’nin sevilen çınarlarından olan Hatik Özverenoğlu dün akşam vefat etti.
Özverenoğlu’nun cenazesi bugün Sütlüce Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Kabristanlığı’na defnedildi.
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