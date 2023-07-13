Wimbledon’da ilk finalist Marketa Vondrousova oldu

Wimbledon Tenis turnuvası'nda tek kadınlar ayağının ilk yarı final maçında kazanan isim Çek Marketa Vondrousova oldu

Dünyanın en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis turnuvasında yarı final eşleşmelerinde ilk maç tamamlandı. Wimbledon'da tek kadınlar yarı finallerinin ilk maçında, turnuvaya özel davetle katılan Ukraynalı Elina Svitolina ile Çek Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi. Vondrousova maçı 6-3 ve 6-3 setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı ve Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına girdi.