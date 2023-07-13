Nani, Adana Demirspor için Türkiye’de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un gündeminde olan Portekizli futbolcu Luis Nani, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda Adana Demirsporlu yetkililerin karşıladığı 36 yaşındaki oyuncu, kendisini bekleyen araçla, takımın kamp yaptığı Bolu'ya hareket etti.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia ve Lazio formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de de oynamıştı.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Avustralya ekibi Melbourne'de geçirdi.

