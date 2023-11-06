U19 Takım Şampiyonasında heyecan başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerini sürdürüyor.

Federasyon U19 Takım Şampiyonasının ilk ayağını, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirdi.

İlginin yoğun olduğu şampiyonada birbirinden zevkli karşılaşmalar oynanırken, şampiyonlar önümüzdeki hafta yapılacak olan maçlar sonrasında belli olacak.

Dereceye girecek olanlar önümüzdeki hafta maçlarıyla birlikte belli olacak ve ödüller önümüzdeki hafta şampiyonanın devamındaki maçlar sonunda takdim edilecek.

