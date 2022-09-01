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Teniste Yusuf Yönlüer Turnuvası başlıyor

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Ülkemiz tenisine önemli hizmetlerde bulunan ancak genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf Yönlüer 07-21 Eylül 2022 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek iki turnuvayla anılacak

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Teniste Yusuf Yönlüer Turnuvası başlıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek Kuzey Rüzgarı Cup ile TheCoffee Hane Cup 07-21 Eylül 2022 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.
Kuzey Rüzgarı Cup da 8 Yaş, 10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde,
TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyör tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.
Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği son kayıtların 03 Eylül 2022’de sona ereceği Yusuf Yönlüer 2022 Kuzey Rüzgarı Cup ve TheCoffee Hane Cup ile Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde raketler kortlara çıkıyorlar.
 
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