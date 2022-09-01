Kaplıca’da plaj güreşi heyecanı yaşanacak

“Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları 4 Eylül 2022 Pazar günü Kaplıca Plajı’nda yapılacak

Güreş Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları 4 Eylül 2022 Pazar günü Büyükkonuk Belediyesi Halk plajı Kaplıca’da yapılacak.

1. Müsabaka yaş kategorileri:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.

2. Sıkletler:

A- Yıldızlar:

1. Yıldızlar A

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 90 Kg.

5) 91 – 110 Kg.

B- Büyükler:

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.

3. Tartı: Saat 14:00 – 14:30 arası yapılacaktır. Müsabakalar 15:00’de başlayacaktır.

4. Müsabakalar UWW’nin plaj güreşi için belirlediği kurallara göre yapılacaktır.

5. Sporcular şort veya deniz mayosu ile güreşecektir.

6. Müsabakalarda ilk üç dereceye girecek sporculara madalya verilecektir.

7. Yıl sonunda şampiyon olacak takımlara Yıldızlarda Ali Kani Kanolşildi ile Büyüklerde MertdoğanSoyalanşildi verilecek.



