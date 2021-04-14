Teniste yarı final heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup kategorilerinde heyecanlı, zevkli ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile sürüyor.
Dünya Oto Cup’ta heyecan tüm kategorilerde oynanacak olan yarı final maçları ile devam edecek.
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