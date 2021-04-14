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KKTOK’ta iki adaylı yarış

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KKTOK’ta iki adaylı yarış
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda (KKTOK) TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu bu akşam başkan seçimli olağan genel kurul gerçekleştirecek.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde saat 18:00’de gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda 2 başkan adayı yarışacak. Mevcut başkan TiginKişmir’in yanı sıra Hasan İvgen de başkan adaylığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu üyeleri, verecekleri oylarla TiginKişmir ve Hasan İvgen’den birini başkan olarak seçecek.
 
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