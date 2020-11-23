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Teniste, Başbakanlık Kupası heyecanı yaşanacak

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Teniste, Başbakanlık Kupası heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi sürecinden dolayı ertelenen KKTF Başbakanlık Kupası gerçekleşiyor.

KKTF tarafından düzenlenen 2020 Başbakanlık Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında 25 Kasım Çarşamba günü saat 15:00’te oynanacak.

KKTF kortlarında toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve maçların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.

25 KASIM ÇARŞAMBA BAŞBAKANLIK KUPASI MAÇ PROGRAMI:

1. Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,

2. Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,

3. Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.

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