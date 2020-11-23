Cook: Kulüplerle daha uyumlu çalışmalıyız

Avcılık Federasyonu adaylığını açıklayan Osman Cook, kurumsallığın önemine değinirken, federasyon işlevlerinin ileriye taşınması için kulüplerle daha uyumlu çalışmak gerektiğine dikkat çekti

Avcılık Federasyonu Aralık ayı içerisinde Genel Kurul gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Avcılık Federasyonu Genel Başkanlığına adaylığını geçtiğimiz gün açıklayan Osman Cook, kurumsallığın önemine değinirken, federasyonu kurumsal yapıya kavuşturacağını belirtti.

Manifestosunda kurumsal olmanın önemine değinen Osman Cook, federasyon işlevlerinin daha ileriye taşınabilmesi için kulüplerle daha uyumlu çalışmak gerektiğine dikkat çekti.

2020 yılı başında düzenlenen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’na göre tüzüğün de güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Cook, yasanın işlevliği ile ilgili yıl içerisinde kulüpler ile ilgili birçok sorun yaşandığını bu yüzden tüzük güncellenmesini kulüplerle birlikte yapılacak genel yürütme kurulu ile mümkün olabileceğini belirtti.

Cook, ‘’Biz kulüplerimizle bir araya gelerek tüzükte gördüğümüz aksaklıkları hep birlikte değiştirerek ilerleyeceğiz’’ dedi. Cook, manifestosunda yer alan projelerden bahsederek, kurumsallaşmanın önemine değindi.