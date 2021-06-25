Tenis Liginde grup maçlarında sona doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında 26 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

6. hafta maçları ile grup maçlarınında tamamlanacağı2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 6. haftada A Grubunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması GAÜ kortlarında, Ligin B Grubunda ise Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü, DAÜ kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.

