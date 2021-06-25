banner583
banner676
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
43 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
24 0
 
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
65 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
14 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
35 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
48 0
banner661
banner682

Tenis Liginde grup maçlarında sona doğru

banner476

banner666
Tenis Liginde grup maçlarında sona doğru
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında 26 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
6. hafta maçları ile grup maçlarınında tamamlanacağı2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 6. haftada A Grubunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması GAÜ kortlarında, Ligin B Grubunda ise Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü, DAÜ kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.