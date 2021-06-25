Tenis Liginde grup maçlarında sona doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında 26 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
6. hafta maçları ile grup maçlarınında tamamlanacağı2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 6. haftada A Grubunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması GAÜ kortlarında, Ligin B Grubunda ise Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü, DAÜ kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.