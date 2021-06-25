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Lapta yönetimi çalışmalara başladı

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Lapta yönetimi çalışmalara başladı
Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Lapta kulübünün yönetim kurulu 2021-2022 sezonuna yönelik ilk toplantısını kulüp lokalinde gerçekleştirdi. ,
Toplantıda, transferler, panayır, aidatlar, sezon açılışı tarihi ve etkinliği konuları masaya yatırılıp görüşüldü.
Bu arada Lapta, Merit Alsancak Yeşilova’dan ayrılan Ahmet Yurt ile anlaşarak, Ahmet Yurt’u Genç Takımın başına getirdi.
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