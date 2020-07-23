Tenis Ligi play-off karşılaşmalarında ilk gün oynandı

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi play-off karşılaşmalarında ilk gün oynanan 1. Seri maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 3 – 2 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TEK ERKEKLER:
PETER BACA – MUSTAFA ZORBA6/0 – 6/1
BATUR EVRE – ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 0/6 – 0/6
MARTİN RYCHTARIK – RASİM ÜLKER 7/6(6) – 4/6 –0/6
TEK KADINLAR:
SONA PRISCOKOVA – MELİS MEVLİT 6/1 –6/4
SAADET AKTUĞLU – TUĞÇE TUĞCU 6/3 – 6/2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 4 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
TEK ERKEKLER:
KEMAL TÜRKER – DERİN SAMİOĞLU 1/6 – 6/3 -6/2
ABDELRAHMAN AL BİTAR – REMZİ HIDIROĞLU 6/3 -7/6(6)
TUNCEL TÜRKER – FLORIN SORODOC 0/6 – 0/6
TEK KADINLAR:
AZRA YALKIÇ – İZEM CİVİSİLLİ 6/1 – 2/6 – 6/2
OKSANA PİDDUBNA – ŞARA BORANHAN 6/0 – 6/1
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