Tenis günü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) resmi facebook hesabından yayınladığı mesajla Dünya tenis gününü kutladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Dünyayı tenis topu şeklinde gösteren görselle “Dünya Tenis Günü kutlu olsun.” paylaşımını yaptı.
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