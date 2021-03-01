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Tenis günü kutlandı

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Tenis günü kutlandı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) resmi facebook hesabından yayınladığı mesajla Dünya tenis gününü kutladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Dünyayı tenis topu şeklinde gösteren görselle “Dünya Tenis Günü kutlu olsun.” paylaşımını yaptı.
 
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