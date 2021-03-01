Çelebi: Umut veren bir tablomuz var

Merve Çelebi, kar voleybolunda yaşadığı süreci ve pandemiye rağmen elde ettikleri başarıları anlatırken, “İnanın 1 yıl aradan sonra hem psikolojik olarak hem de performans olarak güçlü kalmak her bakımdan zordu. Üçüncülüğü kaybettiğimiz şampiyonalar için üzülürken artık altını alamadığımız için üzülüyoruz. Sonuç olarak mutlu eden ve umut veren bir tablo ile evimize dönüyoruz.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu WagrainEtabı’nın ilk haftasını namağlup şampiyon tamamlayan, ikinci haftada ise üçüncülük elde eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımının sporcusu olan Merve Çelebi, kar voleybolunda yaşadığı süreci ve pandemiye rağmen elde ettikleri başarıları anlattı.

Avusturya’dan 1 altın, 1 de bronz madalya ile dönenMerve Çelebi’nin kar voleybolu süreci ile ilgili açıklamaları şöyle:

“3 yıl önce çıktığımız bu yolda ilk olarak en soğuk ülkelerden biri olan Rusya’da -10 derecede ilk kar voleybolu deneyimimi yaşadım.

Yarı finali kaybedip ardından üçüncülük maçını da kaybedip 4. olmuştuk. Ardından Kayseri’de ilk madalyam olan bronz madalya gelmişti. Gürcistan’da yine yarı finali kaybedip üçüncülüğü de kaçırmıştık. Sürekli madalya şansı elimizden gidiyordu.

Dünya turunda İtalya’da gruptan çıkamamış ardından Avusturya’da Avrupa turunda final oynayarak 2-1 kaybedip 2. olmuştuk. Ağustos sıcağında Arjantin’de kış ayındayken Dünya Şampiyonasında yarı final ve yine üçüncülüğü kaybedip Dünya dördüncüsü olmuştuk. Geçen yıl Şubat ayında Kayseri’de Dünya Şampiyonasına 1 gün kala bir anda korona patlamış ve turnuvayı edilmişti. Herkes evlerine dönmüştü.

O günden bugüne aradan tam 1 yıl geçti. 1 yıl boyunca yaşananları herkes çok iyi bilir evde kapandık. Sınırlı zamanda açıldık ve hergün psikolojik olarak düştük. Herkes için çok zor bir dönem oldu. Ama biz sporcular için vücudumuzu özellikle performansımızı hep iyi tutmamız gerekiyor. Bunun için çok uğraştım. Psikolojik olarak çok düştüm bazen kendi başıma antrenman yapmak istemedim.

Kendimi sorguladım, performansımı nasıl geri kazanacağımı düşündüm. Ve 1 yıl sonra ilk kez yapılacak Avusturya Avrupa turu için 2 şampiyona haberi geldi. 10 gün Eciyes’te kamp yaparak Avusturya’ya geldik. Ve hep kıl payı kaçırdığımız altın madalya peşine düştük. İlk şampiyonayı geçen hafta altın alarak inanılmaz bir mutluluk yaşarken 2. hafta yine çok iyi başladığımız şampiyonada yarı final maçını 2-1 kaybederek 3. tamamladık.

Yani birçok turnuvadaüçüncülüğü kaybettiğimiz şampiyonalar için üzülürken bugün altını alamadığımız için üzüldük. İnanın 1 yıl aradan sonra hem psikolojik olarak hem de performans olarak güçlü kalmak her bakımdan zordu.

Sonuç olarak mutlu eden ve umut veren tablo 1 altın ve 1 bronz madalya ile evimize dönüyoruz. Bu süreç içerisinde sürekli maçları takip eden, destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim.Gelen mesajları tek tek okuyarak çok duygulandım.”



