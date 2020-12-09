Tenis Federasyonuna dev katkı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) başkanı Hasan Gazioğlu, kort zemininin yenileme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Pandemi döneminde federasyonumuza mevcut kapalı kort zemininin yenilemesini sağlayan ve yeni bir kort bağışlayan, ayni zamanda ihtiyaçlı bir okul sahasını da yenileyecek olan değerli dostum İbrahim Özkahraman'a yenileme işlemleri için ilk malzemelerimizi gönderdi.
Yapılacak işlemlerin toplam bedeli 20000€’dur. Her zaman federasyonumuza desteğini esirgemeyen Sadun Erhun Kargo Ltd 'de destek olarak Nakliye işlemlerini gerçekleştirdi. Bu dönemde böyle yardımsever insanların kalmış olması bizim için büyük şanstır. Hem İbrahim Özkahraman'a hem de SEG Ltd.'ye çok çok teşekkür ederim.”
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