Koopspor tecrübesiyle finalde

Açılış Kupası’nda yarı final heyecanı Hacıganimler Soyer – Koopspor maçı ile başlarken, yılların tecrübeli takımı Koopspor finale yükselen ekip oldu

KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Açılış Kupası’nda yarı final heyecanı Hacıganimler Soyer-Koopspor maçı ile başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 14 sayı farkla 64-50’lik skor ile kazanan Koopspor finale yükselen ekip oldu. Koopspor’daKercem İnancı 18, Temur Rustamov 13 sayı üreterek çift haneli rakamlara çıkan isimler oldu. Soyer’de 21 sayı ile maçın en skorer ismi olan Kemal Taşçı’nın performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

YDÜ-GAÜ final için oynayacak

Açılış Kupası’nda ikinci yarı final maçında YDÜ ile GAÜ karşı karşıya gelecek. Bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Turnuvanın final maçı ise yine aynı salonda 12 Aralık Cumartesi saat 17.00’de oynanacak.

