En yükseğe Buse atladı

Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Ankara’da 3. Orhan Altan Atlamalar Kupasında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen organizasyonda yüksek atlama branşında yarışan temsilcimiz Buse Savaşkan, 1.81’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösterdi.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Buse, yarışmanın ardından düzenlenen törenle kürsünün ilk basamağına çıkarak madalyasını aldı.

