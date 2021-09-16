Sörling umudumuz oldu

ITTF başkanlık seçimi için tek aday Petra Sörling oldu. Fadıl Olguner, yaşanan gelişme üzerine yaptığı açıklamada “Sörling’in tek aday olması, masa tenisçilerimizin ambargolardan kurtuluşuiçin bize umut verdi.” ifadelerini kullandı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) başkanlık seçimleri 24 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

Başkanlık seçimi için tek aday İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı Petra Sörling oldu. Dünya basını ve masa tenisi camiası Sörling’in başkanlığının kesin olduğunu ifade etmeye başladı. Bu gelişmeler olurken İsveç Masa tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ülkesinin Olimpiyat Komitesi üyeliğine de seçildi.

Olguner: Sörling’in başkan olması bize yararlı olacak

Lefkoşa Veteran Masa Tenisçiler Derneği başkanı Fadıl Olguner yayınladığı basın bildirisinde,Sörling’in iki yıl önce derneklerinin davetlisi olarak ülkemize geldiğini ve veteran turnuvasına katıldığını hatırlattı.

Olguner açıklamasına devamla şöyle konuştu: “Sörling’e bülkemize uygulanan ambargoları anlatmış,sorunlarımızı iletmiştik.Sörling de, bize yardım sözü vermişti.Sörling’in tek aday olması bize umut vermiş bulunmaktadır.İnşallah Sörling başkan olur ve masa tenisçilerimiz dış dünyanın ambargo uygulamasından kurtulur.”

