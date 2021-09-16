Hakemlerden Aligüllü’ye sürpriz parti

Futbol hakemleri AKSA Liglerinde hafta sonu oynanacak maçlar için son antrenmanlarını gerçekleştirdiler.
Atatürk Stadında, Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri eşliğinde yapılan antrenman sonrasında Merkez Hakem Kurulu eğitmeni Alper Aligüllü’nün doğum günü kutlandı.
Stada getirilen doğum günü pastası ile Alper Aligüllü’nün doğum günü kutlayan hakemler, deneyimli eğitmene doğum günü hediyesi de takdim etti. Hediyeyi Derviş Atakan verdi.
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