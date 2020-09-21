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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Halep şampiyon oldu

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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Halep şampiyon oldu
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, tek kadınlar finalinde karşılaştığı son şampiyon 2 numaralı seribaşı Çek KarolinaPliskova'nın 2. sette oyuna devam edememesi üzerine şampiyon oldu.
Başkentte ForoItalico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, final müsabakalarıyla devam edildi.
Merkez Kort’ta ilk olarak tek kadınlar finali yapıldı. Bu yılki finalde, bu turnuvada daha önce 2 kez final oynayıp kaybeden Rumen Simona Halep ile turnuvanın geçen yılki şampiyonu Çek KarolinaPliskova karşılaştı.
Mücadelenin ilk setinde Halep, rakibinin servislerini de kırarak, 6-0'lık üstünlük kurdu ve setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sette oyunlarda durum 2-1 Halep lehineyken, Pliskova ağlayarak maça devam edemeyeceğini belirterek çekildi. Böylece Simon Halep, Roma Açık tek kadınlarda şampiyon olurken, son 4 senede çıktığı 3. finalinde mutlu sona ulaşmayı başardı.
 
 
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