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Raketler Talaykurt anısına sallanacak

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Raketler Talaykurt anısına sallanacak
MağusaBelediyesi Tenis Kulübü (GMBTK), genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet Talaykurt anısına turnuva düzenleyecek.
Mehmet TalaykurtAmatörler Anı Turnuvasında kategoriler tek kadın, tek erkek ve çift erkek olarak düzenlendi. Katılım ücretinin 100 TL olduğuMehmet TalaykurtAmatörler Anı Turnuvasına son katılım tarihi 29 Ekim olarak belirlendi. Turnuva 31 Ekim ve 9 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
 
 
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