Plaj tenisinin şampiyonları belirlendi

KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) iş birliğinde gerçekleştirilen KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 29 Ağustos 2021 Pazar günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Sporcular; Lisanslı Çift Karışık, Lisanslı Çift Erkekler, Lisanssız Çift Kadınlar, Lisanssız Çift Erkekler ve Lisanssız Çift Karışık kategorilerinde mücadele etti. Kupa ve para ödülleri, saat 19:00’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Ödül töreninde başarılı sporculara kupaları; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, KKTF Plaj Tenisi Sorumlusu Çağakan Kansu, KKTF Hakemi Hüseyin Güzoğlu ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri tarafından teslim edildi.

KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası’nda şampiyonlar kupalarına kavuştu. Lisanslı Çift Karışık kategorisinde Mehmet Sonat – Saadet Aktuğlu birinci, Mustafa Zorba – Melis Mevlit ikinci, İbrahim Ağun – İzem Civisilli üçüncü, Fatma Kayol – Sehan Şeyh dördüncü sırayı elde etti. Lisanslı Çift Erkekler kategorisinde AndreasArtemio – SotirisKonstantinov birinci, Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu ikinci, Halil Altınbaş – Kemal Şah üçüncü, Mustafa Zorba – Remzi Hıdıroğlu dördüncü oldu. Lisanssız Çift Karışık kategorisinde Aydın Kayol – Ayşe Mullacuma birinci, Talat Şentürk – Özen Doğacan ikinci, İpek Civisilli – Nejat Abdullahoğlu üçüncü, Mahmut Halkseven – Kutlay Halkseven dördüncü sırayı elde etti. Lisanssız Çift Kadınlar kategorisinde Özen Doğacan – Ayşe Mullacuma birinci, Sıdıka Nurtunç – Makbule Nurtunç ikinci, Naile Günbay Metinser – Kutlay Halkseven üçüncü, Melis Gülcan – Ayşe Aksoy dördüncü oldu. Lisanssız Çift Erkekler kategorisinde Tancan Kemaller – Aydın Kayol birinci, Talat Şentürk – Nejat Abdullahoğlu ikinci, Aliosman Nurettin – Ertan Fellahoğlu üçüncü, Hasan Maydon – Kemal Derebey dördüncü sırayı elde etti.

KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası’nda DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak verilen özel ödüller de sahiplerini buldu. En Tecrübeli Sporcu Ödülü AndreasArtemio, En Genç Sporcu Ödülü Kaya Halkseven, En İyi Amatör Kadın Ödülü Kutlay Halkseven, En İyi Amatör Erkek Ödülü Nejat Abdullahoğlu ve En Değerli Oyuncu Ödülü ise Sotiris Konstantinov’un oldu.

