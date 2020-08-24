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Güney'de bugünkü vaka sayısı 39 oldu

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Güney'de bugünkü vaka sayısı 39 oldu

Güney Kıbrıs'ta öğleden önce yapılan testlerde 30 kişinin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ancak bu vakalara 9 yeni vaka daha eklendi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan toplam 3522 test sonucunda 39 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.
Bu vakalardan 33'ü ithal (19'u Mikonos'tan, 10'u Hollanda'dan, 3'ü Londra'dan ve 1'i Romanya'dan), 3'ü pozitif vakaların temaslılarını takip sonucu, 1'i seyahat geçmişi ve semptomları olan özel bir girişim ve 2'si Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından gelen sonuçlarda ortaya çıktığı bildirildi.
Bugünkü 39 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 1460'a ulaştı.
 

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