Plaj tenisinde 4. Ayak Yeniboğaziçi Plajı’nda

Plaj tenis turnuvasının dördüncü ayağı hafta sonunda Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yer alacak.

Tenis Federasyonu-Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde Pulya Festivali çerçevesinde organize edilen turnuvada maçlar; çift kadın ve erkek, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorileri olmak üzere 4 ayrı grupta oynanacak.

Plaj tenisinde üçüncü ayak geçtiğimiz hafta sonunda Kocareis’te yapılmıştı.

