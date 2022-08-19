Plaj tenisinde 4. Ayak Yeniboğaziçi Plajı’nda

Plaj tenis turnuvasının dördüncü ayağı hafta sonunda Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yer alacak.
Tenis Federasyonu-Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde Pulya Festivali çerçevesinde organize edilen turnuvada maçlar; çift kadın ve erkek, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorileri olmak üzere 4 ayrı grupta oynanacak.
Plaj tenisinde üçüncü ayak geçtiğimiz hafta sonunda Kocareis’te yapılmıştı.
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