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Plaj tenisinde 4. Ayak Yeniboğaziçi Plajı’nda

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Plaj tenisinde 4. Ayak Yeniboğaziçi Plajı’nda
Plaj tenis turnuvasının dördüncü ayağı hafta sonunda Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yer alacak.
Tenis Federasyonu-Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde Pulya Festivali çerçevesinde organize edilen turnuvada maçlar; çift kadın ve erkek, karışık çiftler ve yeni başlayanlar kategorileri olmak üzere 4 ayrı grupta oynanacak.
Plaj tenisinde üçüncü ayak geçtiğimiz hafta sonunda Kocareis’te yapılmıştı.
 
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