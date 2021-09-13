Plaj tenisi heyecanı Acapulco’da yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Plaj Tenisi-3 Acapulco Resort Otelde gerçekleştirilecek.
KKTF Ciddi Mutfak işbirliği ile düzenlenen 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour-3, 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde Acapulco Resort Oteldegerçekleşiyor. Yüksek katılımın beklendiği sezonun 3. Plaj Tenisi Turnuvası, Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, “KKTF Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour-3 Acapulco’da plaj, deniz ve eğlence dolu 2 gün yaşanacak. Plajda çekişmeli, keyifli ve zevkli maçları kaçırmamaları için tüm sporseverleri Acapulco plajına bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
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