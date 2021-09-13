Londra’da start verildi

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF),Southbury Leisure Astroturf'de "Sarper Sarı Anı Futbol Turnuvası" ile 2021-2022 futbol sezonunu başlattı.
LTTFF'ye uzun yıllar gönüllü olarak yaptığı katkılarla herkesin sevgisini kazanan ve geçen ay genç yaşta kalbine yenik düşerek aramızdan ayrılan Sarper Sarı anısına düzenlenen futbol turnuvasına 12 takım katılarak 3 grup halinde mücadele ettiler. Takımların sergilediği, genellikle çok hareketli ve çekişmeli geçen turnuva seyirciler tarafından takdirle izlendi.
3 grubun kazanan takımları ve Sarper Sarı takımı (Bu turnuva için Ailenin hazırladığı Anı Takımı) yarı finalde karşılaştılar.
Kupayı kazanmayı başaran Sarper Sarı takımına kupasını göreve yeni başlayan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin takdim etti. KKTC Londra Temsilciliği 2. Sekreteri Namık Cafer de kupa töreninde hazır bulundu.
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