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Perfomans Turda şampiyonlar belirlendi

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Perfomans Turda şampiyonlar belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 de tamamlanan grup maçlarının ardından, final maçları da tamamlandı.
Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli final maçları ile sona eren KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 de kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan sıralamaları şu şekilde;
KIZLAR FİNAL:
SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/7 7/6 10/3
KIZLAR 3.LÜK MAÇI:
SELİN ÖNAL – ZEHRA ÇİSE TUĞCU   6/2 6/2
ERKEKLER FİNAL:
TOPRAK BERKOL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU            3/6 6/3 10/8
ERKEKLER 3.LÜK MAÇI
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI – ERSEL KALFAOĞLU    6/7 6/1 10/5
KIZLAR SIRALAMASI:
1- SEVİM AKBAŞ
2- ELÇİN ÖZBİLEN
3- SELİN ÖNAL
4- ZEHRA ÇİSE TUĞCU  
ERKEKLER SIRALAMASI:
1- TOPRAK BERKOL
2- TURGAY VURAL HIDIROĞLU 
3- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
4- ERSEL KALFAOĞLU
 
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