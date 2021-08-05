Perfomans Turda şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 de tamamlanan grup maçlarının ardından, final maçları da tamamlandı.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli final maçları ile sona eren KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 de kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan sıralamaları şu şekilde;

KIZLAR FİNAL:

SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/7 7/6 10/3

KIZLAR 3.LÜK MAÇI:

SELİN ÖNAL – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/2 6/2

ERKEKLER FİNAL:

TOPRAK BERKOL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 3/6 6/3 10/8

ERKEKLER 3.LÜK MAÇI

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI – ERSEL KALFAOĞLU 6/7 6/1 10/5

KIZLAR SIRALAMASI:

1- SEVİM AKBAŞ

2- ELÇİN ÖZBİLEN

3- SELİN ÖNAL

4- ZEHRA ÇİSE TUĞCU

ERKEKLER SIRALAMASI:

1- TOPRAK BERKOL

2- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

3- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

4- ERSEL KALFAOĞLU

