Badmintoncularımız çeyrek finali geçemedi

Ankara’da düzenlenen International Open U15 Turnuvasında milli badmintoncularımız Nehir Deniz ve Salih Öztürk çeyrek finalde yenilerek madalya alma şansını kaçırdılar.

İlk 2 turda güçlü rakiplerini 2-1 mağlup eden, 3. turda da 2019 Türkiye Şampiyonlarını yine aynı sonuçla uzatmalarda 2-1 yenerek çeyrek finale kalan milli badmintoncularımız Nehir Deniz ve Salih Öztürk çeyrek finalde yenilerek madalya alma şansını kaçırdılar.

Çeyrek finalde sporcularımız Türk rakipleri karşısında ilk sete çok basit hatalar ile başlayarak seti kaybettiler. 2. sete çok iyi bir şekilde başlayıp çekişmeli geçen maçta öne geçmemize rağmen yaptığımız basit hatalarla, rakiplerimizin tecrübesine demağlup olarak maçı 2-0 kaybettik. Böylelikle U-15 lnternational Turkey Open da yarı finalin kapısından döndük.

