Özkahraman ve Oras 'tan tenise büyük bir katkı daha

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Momentum Construction direktörleri İbrahim Özkahraman ve Erdim Oras’ın tenise önemli katkıları sürüyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Momentum Construction tarafından, Gönyeli Tenis Kulübüne bir adet 9 yaş kort zemini bağışı yapıldığı bildirildi.

Pandemi süreci ve sonrasında, KKTF kapalı kortu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 9 yaş kortu ve 3. Kort olarak da Gönyeli Tenis Kulübüne 9 yaş kortu yapıldı. Tesis yapımının, altyapı gelişimindeki önemi göz önünde bulundurulduğu zaman, bu bağışların, kulüpler, federasyon ve çocuklar için çok değerli olduğu belirtildi.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, Tenise yapmış oldukları katkılarından dolayı İbrahim Özkahraman ve Erdim Oras teşekkür etti.

