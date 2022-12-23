Öldüresiye dövdüler

Lefkoşa’da akrabalarını alay ettikleri gerekçesiyle Mehmet Haraç isimli şahsı araçlarına alıp, Çağlayan Parkı’na götüren ve burada söz konusu kişiyi darp etti

Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar Nurullah Batıray, Mehmet Sert ve Mehmet Ali Keskin mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak, olguları aktardı.

Polis, zanlıların; 21.12.2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan Parkı İçerisinde Lefkoşa” da sakin Zanlı 1’in yönetimindeki BMW marka araca Lefkoşa Surlariçi’nden akrabalarını alay ettikleri gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları Lefkoşa’da sakin Mehmet Haraç isimli şahsı Çağlayan Parkı’na götürüp, burada araçtan indirerek vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup, yere düşürüp kafasını yere vurduktan sonra konu aracın içerisinden çıkardıkları tahta sopayı göstererek tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, adı edilen zanlılar aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını, alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

