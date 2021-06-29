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Özkahraman tenise katkılarını sürdürüyor

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Özkahraman tenise katkılarını sürdürüyor
Ülkemizde başta tenis olmak üzere birçok spor dalına katkılarda bulunan İbrahim Özkahraman, tenise birçok katkı daha yaptı.
İbrahim Özkahraman, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun kapalı kort zeminini yenilerken Gönyeli Tenis Kulübünün bir kortunun yenileme malzemesi bağışı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübüne 9 yaş kortu bağışı ve son olarak da İskele Şehit İlker Karter İlkokulu basketbol sahası yenileme projesini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. İbrahim Özkahraman, böylelikle ülke sporuna tesis hediyelerine devam etti.
 
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