Badminton Federasyonundan bir ilk

Badminton Federasyonu, Güner Burgul anısına Dünyada ve Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyan Yıldızlar kategorisinde Air Badminton Turnuvası düzenledi

Badminton Federasyonu Air Badminton branşında Yıldızlar kategorisinde Air Badminton Turnuvası düzenledi.

Güner Burgul anısına düzenlenen turnuva Dünyada ve Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşırken, turnuvaya katılım ve ilgi yoğundu. Turnuvada 7 kategoride toplam 56 maç yapılacak. Çarşamba günü devam edilecek olan organizasyon Cuma günü yapılacak final maçları ile son bulacak.

Federasyon başkanı Fırat Deniz'in konuşma yaptığı açılışta Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve TC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam kısa birer konuşma yaptılar.

Turnuvayı Güner Burgul'un oğlu YDÜ öğretim görevlisi Nazım Burgul, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ile UFÜ Öğretim görevlisi Togay Uluöz de takip etti.

Milli sporculardan Seymen ve Eren'in turnuva başlangıç vuruşunu yapması ile karşılaşmalar başladı. Turnuvaya katılan sporcuların ilk kez düzenlenen turnuvada neşeli ve eğlenceli maçlar yaptılar.

