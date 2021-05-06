Nicosia Motors Liginde raketler sallanacak

2021 NicosiaMotors Tenis Liginin ilk devresi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da ile başlıyor. Lige 6 taım katılacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek olan 2021 NicosiaMotors Tenis Ligi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00 da ilk devresi ile başlıyor.

6 kulübün katılacağı 87 yerli ve yabancı sporcunun mücadele edeceği iki devreli ligde, takımlar 3erli 2 grup(A-B) olarak iki devreli deplasmanlı grup maçlarını tamamlayacak. Grup maçları sonunda A1-B2 ve B1-A2’nin oynayacağı deplasmanlı yarı final maçları oynanacak.

İlk maç grup ikincilerinin, ikinci maç grup birincilerin ev sahipliğinde, final maçı ise federasyon tesislerinde oynanacaktır.

2021 NicosiaMotors Tenis Ligi müsabakalar 2 tek erkekler,1 çift erkekler,2 tek kadınlar,1 çift kadınlar,1 karışık çiftler maçları olarak oynanır. Her takım kadın veya erkek fark etmeksizin herhangi bir maçta bir 16 yaş altı oyuncu bulunmaktadır.

2021 NicosiaMotors Tenis Ligi’ne katılan kulüpler şöyle;

1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

4- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

5- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

6- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

