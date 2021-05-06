banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
28 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
51 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
280 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
31 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
372 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Basın meclise direnemedi

banner476

Basın meclise direnemedi
Meclis Futbol Takımı ile basın mensuplarının oluşturduğu takım Göçmenköy Stadında bir dostluk karşılaşması oynadılar. Maçı Meclis Futbol Takımı kazandı.
Baştan sona disiplinli bir futbol ortaya koyan ve takım oyunu oynayan Meclis Futbol Takımı, basın takımı karşısında zorlanmadan galip geldi. Basın takımı ise girdiği gol pozisyonlarını cömertçe harcayınca maçı kaybetti. Maçın skoru ise Meclis Futbol Takımı 9, basın takımı 6 şeklinde oluştu.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.