Basın meclise direnemedi

Meclis Futbol Takımı ile basın mensuplarının oluşturduğu takım Göçmenköy Stadında bir dostluk karşılaşması oynadılar. Maçı Meclis Futbol Takımı kazandı.

Baştan sona disiplinli bir futbol ortaya koyan ve takım oyunu oynayan Meclis Futbol Takımı, basın takımı karşısında zorlanmadan galip geldi. Basın takımı ise girdiği gol pozisyonlarını cömertçe harcayınca maçı kaybetti. Maçın skoru ise Meclis Futbol Takımı 9, basın takımı 6 şeklinde oluştu.



