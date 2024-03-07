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Atoll Kozanköy şampiyonluk için sahaya çıkacak

Digitürk Kıbrıs BTM.1 Lig Beyaz Grupta lider olan Atoll Kozanköy Pazar günü oynanacak olan Atoll Kozanköy – Ortaköy maçından galibiyetle ayrılması durumunda şampiyon olarak 1. Lige yükselecek

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Atoll Kozanköy şampiyonluk için sahaya çıkacak
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Necati KÜLAHLILAR
Digitürk Kıbrıs BTM.1 Lig Beyaz Grupta lider Atoll Kozanköy Pazar günü Rauf Raif Denktaş Stadı’nda saat 14.00 de kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Ortaköy maçını kazandığı takdirde 1.lige şampiyon olarak terfi edecek.
Atoll Kozanköy Kulüp Başkanı Ayşe Hızlıer yaptığı açıklamada Ortaköy maçını kazandığımız takdirde 1.lige terfi edeceğiz. Kulüp yönetimi olarak Kupa töreni için bir seremoni hazırladık.  Ardından müzık eşliğinde kutlama yapılacak” dedi.
Kutlamalar çerçevesinde izaz ikram olacağını ve 18.30’dan itibaren ise havai fişek gösterisi yapılacağını belirten Hızlıer “Pazar günü oynayacağımız bu önemli maça Tüm Kozanköy taraftarlarını bize destek vermek için maça bekliyoruz.” dedi
 
 
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