Nicosia Motors Cup da çekişmeli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nıcosıa Motors Cup zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında sürüyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Çeyrek Final
Isabel Işılay Clackson - Evgenııa Pershenkova 0/6 0/6
Beren Pilli - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0
Alisa Sadıkoğlu - Melisa Sadıkoğlu 6/1 6/1
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Tan Osman Türe - Cenk May 6/4 6/0
Yalın Yurtsever - Çınar Tüzünkan 6/0 6/0
Tuğra İrfanoğlu - Aren Yumurtacıoğlu
16 YAŞ KIZ - Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6/0 6/0
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Çeyrek Final
Dinara Yorgancı - Enra Çakartaş 2/6 2/6
Servet Tel - Vera Gazi 1/6 1/6
16 YAŞ ERKEK - Final
Akay Ali Sağkanat - Deniz Hüseyin Önen 6/1 6/2
16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Çeyrek Final
Fuat Abiş - Rüzgar Vural 1/6 0/6
Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer 6/1 6/2
Doruk Tüzel - Recep Yalovalı 7/5 6/4
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