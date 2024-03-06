Nicosia Motors Cup da çekişmeli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nıcosıa Motors Cup zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında sürüyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Çeyrek Final

Isabel Işılay Clackson - Evgenııa Pershenkova 0/6 0/6

Beren Pilli - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0

Alisa Sadıkoğlu - Melisa Sadıkoğlu 6/1 6/1

12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final

Tan Osman Türe - Cenk May 6/4 6/0

Yalın Yurtsever - Çınar Tüzünkan 6/0 6/0

Tuğra İrfanoğlu - Aren Yumurtacıoğlu



16 YAŞ KIZ - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6/0 6/0

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Çeyrek Final

Dinara Yorgancı - Enra Çakartaş 2/6 2/6

Servet Tel - Vera Gazi 1/6 1/6

16 YAŞ ERKEK - Final

Akay Ali Sağkanat - Deniz Hüseyin Önen 6/1 6/2

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Çeyrek Final

Fuat Abiş - Rüzgar Vural 1/6 0/6

Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer 6/1 6/2

Doruk Tüzel - Recep Yalovalı 7/5 6/4



