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Nicosia Motors Cup da çekişmeli karşılaşmalar

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Nicosia Motors Cup da çekişmeli karşılaşmalar
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nıcosıa Motors Cup zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında sürüyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Çeyrek Final
Isabel Işılay Clackson - Evgenııa Pershenkova  0/6 0/6
Beren Pilli - Sahra Sevgi Sofu                            6/0 6/0
Alisa Sadıkoğlu - Melisa Sadıkoğlu          6/1 6/1
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Tan Osman Türe - Cenk May                   6/4 6/0
Yalın Yurtsever - Çınar Tüzünkan                     6/0 6/0
Tuğra İrfanoğlu - Aren Yumurtacıoğlu              
 
16 YAŞ KIZ - Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah                      6/0 6/0
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Çeyrek Final
Dinara Yorgancı - Enra Çakartaş                       2/6 2/6
Servet Tel - Vera Gazi                               1/6 1/6                
16 YAŞ ERKEK - Final
Akay Ali Sağkanat - Deniz Hüseyin Önen          6/1 6/2       
16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Çeyrek Final
Fuat Abiş - Rüzgar Vural                                   1/6 0/6
Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer                            6/1 6/2
Doruk Tüzel - Recep Yalovalı                            7/5 6/4
 
 
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