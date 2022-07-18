Mustafa Ülker ve Bekir Esendağlı Almanya’ya gidiyorlar

Tenisci Bekir Devran Esendağlı ile antrenörü Mustafa Ülker, Almanya’da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 12 yaş altı 2022 European Summer Cups’ta Türkiye adına mücadele edecek

Haziran ayında Türkiye’de gerçekleşen 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında Bekir Devran Esendağlı ile birlikte başarı elde eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü baş antrenörü Mustafa Ülker, Almany’da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 12 yaş altı 2022 EuropeanSummerCups’a katılıyorlar.

Tenisci Bekir Devran Esendağlı ile antrenörü Mustafa Ülker Avusturya, Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Portekiz ile mücadele edecek Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alıyorlar.

Türkiye Milli Takımının da yer aldığı 12 yaş altı 2022 EUROPEAN SUMMER CUPS C grubunda gerçekleşecek karşılaşmalar ardından grupta ilk iki sırada yer alan takımlar, 04-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Fransa da gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanacak.



