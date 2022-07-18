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Özgün Atakan U11 Anı Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya

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Özgün Atakan U11 Anı Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
Futbolda Özgün Atakan U11 Anı Turnuvası geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti.
Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynanan ve 4 takımın katıldığı turnuvayı kazanan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi oldu. 
Turnuva sonunda Özgün Atakan ailesi tarafından katılan akademilere ödülleri verildi.
Oynanan maçlar neticesinde turnuvadaki sıralama şöyle:  
1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 
2. Miracle Değirmenlik İrfan Erbay akademi 
3. Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi 
4.  1461 İskele Trabzon Akademi 
 
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