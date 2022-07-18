Özgün Atakan U11 Anı Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya

Futbolda Özgün Atakan U11 Anı Turnuvası geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti.

Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynanan ve 4 takımın katıldığı turnuvayı kazanan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi oldu.

Turnuva sonunda Özgün Atakan ailesi tarafından katılan akademilere ödülleri verildi.

Oynanan maçlar neticesinde turnuvadaki sıralama şöyle:

1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi

2. Miracle Değirmenlik İrfan Erbay akademi

3. Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi

4. 1461 İskele Trabzon Akademi

