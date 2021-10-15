Masa tenisinde yeni organizasyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ve Mağusa Belediyesi ortaklığı ile KKTC’de masa tenisinde ilk kez Karmalar Ligi düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları Arter’i ziyaretinde yaptığı konuşmada ada genelinde Masa Tenisini yaymayı hedeflediklerini söylerken, KKTC’de ilk kez Karmalar Ligi adlı organizasyon gerçekleştirileceklerini belirtti.

Lig, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ve Mağusa Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilecek diyen Mustafa Bekiroğulları organizasyonun amacının, masa tenisini adaya sevdirmek ve yaymak olduğunu belirtti.

Mustafa Bekiroğulları, organizasyonun öncelikle Mağusa, ardından ise İskele, Girne ve Lefkoşa’da yapılacağını belirterek Mağusa Belediye başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.



