banner583
SAKAlılar, Girne’de coştu
SAKAlılar, Girne’de coştu
39 0
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
40 0
 
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
16 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
17 0
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
13 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
147 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
banner661
banner726

HPliler, tenisin sıkıntılarını dinledi

banner476

banner714
HPliler, tenisin sıkıntılarını dinledi
banner721

Halkın Partisi (HP) yetkilileri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunu ziyaret etti. Ziyarette, özelde tenis, genelde sporun sorunları konuşuldu.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Halkın Partisi yetkilileriyle paylaştık.
Bu ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan Halkın Partisi Lefkoşa ilçe başkanı Mehmet Manavoğlu’na, milletvekillerimiz Ayşegül Baybars, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve beraberlerindeki heyete göstermiş oldukları bu hassasiyetleri için, federasyonumuz adına çok teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim sürecinde kendilerine başarılar dilerim.”
 

banner342
Etiketler; #Tenis Federasyonu #Halkın Partisi
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.