HPliler, tenisin sıkıntılarını dinledi

Halkın Partisi (HP) yetkilileri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunu ziyaret etti. Ziyarette, özelde tenis, genelde sporun sorunları konuşuldu.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Halkın Partisi yetkilileriyle paylaştık.

Bu ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan Halkın Partisi Lefkoşa ilçe başkanı Mehmet Manavoğlu’na, milletvekillerimiz Ayşegül Baybars, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve beraberlerindeki heyete göstermiş oldukları bu hassasiyetleri için, federasyonumuz adına çok teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim sürecinde kendilerine başarılar dilerim.”

