Masa tenisinde Kaymaklı farkı

Masa Tenisi Federasyonunun gerçekleştirdiği ilk etkinlik olan Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvasına, masa tenisinin yeni takımı Küçük Kaymaklı damga vurdu.
Küçük Kaymaklı Büyük KadınlarMasa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Federasyonulokalinde gerçekleştirilen Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvasında,büyük kadınlar kategorisinde sporcularımızdan Küçük Kaymaklısporcularından Elif Töre birinci,Hurey Cambaz Ahmetoğlu ikinci,Bilge Ervandar ise üçüncü oldular.
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