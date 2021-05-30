banner583
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
17 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
38 0
 
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
55 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
18 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
32 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
453 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
31 0
banner661
banner570

Masa tenisinde Kaymaklı farkı

banner476

banner666
Masa tenisinde Kaymaklı farkı
Masa Tenisi Federasyonunun gerçekleştirdiği ilk etkinlik olan Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvasına, masa tenisinin yeni takımı Küçük Kaymaklı damga vurdu.
Küçük Kaymaklı Büyük KadınlarMasa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Federasyonulokalinde gerçekleştirilen Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvasında,büyük kadınlar kategorisinde sporcularımızdan Küçük Kaymaklısporcularından Elif Töre birinci,Hurey Cambaz Ahmetoğlu ikinci,Bilge Ervandar ise üçüncü oldular.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.